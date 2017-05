Legge elettorale: PD boccia Italiacum bis. Ora Renzi vuole il Rosatellum

Matteo Renzi cambia idea sul suo Italiacum, quella legge elettorale che mezzo mondo ci avrebbe invidiato e copiato. Il PD ririta all'ultimo minuto il testo base dell'Italicum bis, quello uscito dalla sentenza della Corte Costituzionale, e propone il Rosatellum, un mix tra proporzionale e maggioritario.

Anche se votata con la fiducia solo pochi mesi fa e descritta dal vecchio e nuovo segretario del PD come quella che tutto il mondo ci avrebbe copiato, i dem hanno ieri ritirato il testo base della legge elettorale che si basa sull'Italicum, quello uscito dalla sentenza della Corte Costituzionale.



L'Italia quindi ancora una volta non avrà velocemente una legge elettorale, perché così facendo in Commissione Affari costituzionali si dovrà ripartire da zero, e non sarà semplice trovare la quadra visto che ci sono scontri anche all'interno della maggioranza di governo, tra PD e Area popolare (Alfano).



Andrea Mazziotti di Celso, presidente della Commissione nonché relatore della legge elettorale, spiega: "Io ho cercato di partire da un testo ampiamente condiviso e non di parte. Ma il PD, che fino alle 19 di giovedì ci stava, ha cambiato idea dieci minuti prima dell'inizio della commissione e ha deciso di bocciarlo".



"Trovo assurdo approvare alla Camera un testo di parte come il Mattarellum corretto, poi andare al Senato, dove questa roba è fumo negli occhi, e vedere come va" prosegue il parlamentare del gruppo Civici ed Innovatori, osservando: "Senza Ap, M5S e Forza Italia gli mancano più di cento voti. Poi c'è Mdp... E bastano una quarantina di 'cani sciolti' affezionati alle preferenze per far saltare tutto. Che scommessa è?".



Matteo Renzi infatti ora boccia l'Italicum e spinge per il Rosatellum, la legge elettorale a firma di Ettore Rosato che è una sorta di mix tra proporzionale e maggioritario. Andrea Mazziotti si riserva così di decidere sul suo ruolo di relatore, e sottolinea: "Ho ricevuto per le vie brevi, e con notevole sorpresa, dal PD, la richiesta di proporre come testo base il modello 50-50. Non ho ritenuto di accedere a tale richiesta, non solo per la sua tardività e perché nessun testo era fisicamente disponibile, ma perché ritenevo, e ritengo tuttora, che partire da un testo al quale si sono dichiarati contrari in commissione Forza Italia, Ap e 5 Stelle sia una scelta pericolosa per le stesse ragioni (consistenti nella difficoltà di avere i numeri al Senato) che avevano portato la commissione, incluso lo stesso PD, ad abbandonare l'opzione Mattarellum".



Il PD annuncia però che oggi presenterà in Commissione il testo base del Rosatellum, quando sarà nominato il nuovo relatore, che i dem vogliono sia Emanuele Fiano, capogruppo PD in Affari costituzionali.