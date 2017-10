Legge elettorale: Mattarella non firmi fino a sentenza Consulta, dice Codacons

Il Codacons sulla legge elettorale.

"La Corte Costituzionale ha fissato al prossimo 12 dicembre la trattazione del ricorso promosso dal Codacons assieme al sen. Bartolomeo Pepe e ad un elettore romano contro la fiducia posta dal Governo sulla legge elettorale. In tale data i giudici della Consulta esamineranno il conflitto di attribuzioni sollevato dai ricorrenti - rendono noto dall'associazione dei consumatori -, che hanno chiesto di dichiarare l'incostituzionalità dei relativi atti del Consiglio dei Ministri."



"L'iniziativa del Governo sulla legge elettorale - sostengono il Codacons e il sen. Pepe - ha privato il Parlamento, e quindi i cittadini e l'intero corpo elettorale, della possibilità di discutere ed emendare una legge importantissima per la collettività, violando i principi fondamentali dell'ordinamento che coinvolgono la libertà e diritti, e attuando un conflitto tra poteri che va sanato dalla Consulta" si prosegue.



«Chiediamo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di non firmare la legge sul 'Rosatellum bis' in attesa della decisione della Corte - spiega Carlo Rienzi - Questo perché se la Consulta dovesse accogliere il nostro ricorso cadrebbe la votazione fatta con lo strumento della fiducia, e andrebbe rinnovata l'intera procedura di approvazione della legge».