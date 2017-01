Legge elettorale: M5S, Lega e FdI al voto subito. PD insiste su Mattarellum

"'Legge elettorale subito applicabile' dice la Consulta. Bene, non ci sono più scuse: parola agli italiani!!!" scrive su facebook Matteo Salvini dopo la decisione dei giudici della Corte Costituzionale sull'Italicum, chiedendo ancora una volta il "voto subito".



Anche Beppe Grillo sul suo blog ribadisce quindi di applicare il Legalicum, come chiama la legge elettorale uscita dalla Consulta, al Senato per andare subito al voto.



Dello stesso avviso anche Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni che sottolinea: "Ora che abbiamo anche una legge elettorale non ci sono più scuse: sabato 28 gennaio tutti in piazza a Roma per chiedere elezioni subito".



La posizione di Forza Italia, così come del Nuovo centrodestra, è invece è quella di ridare la parola al Parlamento perché spera di promuovere un sistema proporzionale. Temporeggia anche il PD che chiede a tutti i partiti di andare invece a votare con il Mattarellum. L'ala renziana però preme in alternativa sul voto anticipato con l'Italicum uscito dalla Consulta e quindi senza ballottaggio.