Italicum, Consulta: no ballottaggio e capolista bloccati. Legge subito applicabile

Dopo diverse ore di camera di consiglio, i giudici della Consulta hanno espresso il loro parare sull'Italiacum, la legge elettorata approvata dal governo Renzi. La Consulta ha bocciato il ballottaggio ed i capolista bloccati, mentre non eccepisce difetti di incostituzionalità nel premio di maggioranza che quindi resta in vigore.

Importante anche il fatto che la decisione della Corte Costituzionale porta a una legge immediatamente applicabile.



Il premio di maggioranza è stato dichiarato legittimo perché la legge elettorale lo attribuisce al partito che supera il 40% dei voti. La Corte Costituzionale ha invece dichiarato illegittima la disposizione dell'Italicum che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione ma sarà possibile il sorteggio.