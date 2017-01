Italicum: Consulta lasci legge elettorale per andare al voto subito, chiede Codacons

"Il Codacons rivolge un accorato appello alla Corte Costituzionale affinché lasci in vita una legge elettorale che consenta di andare subito al voto. Nell'intervento odierno degli avv.ti Carlo Rienzi e Guglielmo Saporito dinanzi la Consulta - che ha preceduto la prevedibile esclusione del Codacons per la costante giurisprudenza della Corte secondo cui solo chi è stato parte del giudizio può presentarsi al procedimento - i legali dell'associazione hanno tuttavia spiegato ai giudici le ragioni dei cittadini, che non si fidano del Parlamento e non vogliono che la questione torni di nuovo nelle mani dello stesso Parlamento che ben poteva elaborare una legge elettorale mesi fa e non l'ha fatto, perché punta a prorogare la legislatura, così da consentire agli eletti di conseguire la pensione" viene rivelato in un comunicato dell'associazione dei consumatori.



«La Corte non può lasciare l'Italia senza una legge elettorale, perché interferirebbe pesantemente nei poteri del Presidente della Repubblica, il quale non potrebbe sciogliere le Camere in assenza di una legge vigente e applicabile, con uno stravolgimento dei poteri costituzionali dei vari organi e un blocco del paese del tutto abnorme ed ingiustificato» dichiara il presidente Carlo Rienzi.