Legge stabilità 2018: al via bonus verde del 36% per giardini e terrazze

Edoardo Fanucci del PD sul bonus verde.

"Dopo una battaglia parlamentare durata anni, arriva la conferma che la prossima legge di stabilità introdurrà il 'bonus verde', che estende le detrazioni previste per le ristrutturazioni edilizie anche alle sistemazioni del verde privato, come giardini e terrazze anche condominiali. - informa in una nota Edoardo Fanucci, deputato del Partito Democratico - Questa misura accoglie la proposta di legge di cui sono firmatario, insieme al deputato Maurizio Bernardo".



"La norma prevede una detrazione dall'imposta del 36% per le spese effettuate sulle pertinenze di fabbricati di qualsiasi genere, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari. Una misura di cui mi sono fatto portavoce, proponendola come emendamento alla legge di stabilità già quattro anni fa e fortemente voluta anche dalle associazioni e dai consorzi del comparto florivivaistico italiano. - sottolinea - Questo risultato rappresenta solo una tappa di un lungo percorso. Il patrimonio del nostro florovivaismo ha la necessità di essere ancora valorizzato, tutelato e promosso. Per questo è fondamentale calendarizzare in tempi brevi la proposta di legge Bernardo-Fanucci, che servirà a dare continuità nel tempo alle agevolazioni previste e a sostenere ulteriormente la filiera".