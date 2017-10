Legge stabilità 2018: da assunzioni a ristrutturazioni. I punti principali

Approda in Senato la legge di bilancio 2018, che congela l'aumento dell'IVA, conferma il bonus 80 euro agli statali, rinnova l'ecobonus e prevede sgravi per l'assunzione dei gioavani. Inoltre, detrazioni per i pendolari.

E' composta di 120 articoli la legge di bilancio 2018 approdata in Senato per l'esame parlamentare. La ¤manovra - nel testo bollinato dalla Ragioneria dello Stato che l'agenzia Ansa ha potuto visionare - sterilizza ancora una volta le clausole di salvaguardia sull'aumento dell'IVA, rimodulando però le aliquote a partire dal 2019. Inoltre, introduce sgravi strutturali per l'assunzione dei giovani, rinnova l'ecobonus, prevede aumenti per gli statali e prevede detrazioni fino a 250 euro per i pendolari, a fronte di abbonamenti dei trasporti pubblici e locali, regionali e interreguonali.



Per quanto riguarda gli statali, la legge di stabilità 2018 assicura che il prossimo aumento di stipendio derivante dallo sblocco dei contratti non sottrarrà ai dipendenti pubblici il bonus 80 euro anche se supereranno la soglia dei 24mila euro di reddito. Il tetto di reddito per accedere al bonus 80 euro, infatti, sale da 24.000 a 24.600 euro e da 26.000 a 26.600 euro.

Rinnovata anche la misura sulla cedolare secca al 10% che si applica sui contratti concordati, prorogata fino al 2019. Oltre al rinnovo del bonus energia e per quelli relativi alle ristrutturazioni energetiche e all'acquisto di mobili, dal 2019 prevista una detrazione del 36% fino a 5.000 euro di spesa per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici e immobili esistenti.



Scende invece dal 65% al 50% il bonus energia per infissi, schermi solari, sostituzione impianti climatizzazione.

In manovra previsto anche un bonus permanente per l'assunzione di giovani under 30 che, per il solo 2018, vale anche per i contratti stabili a chi non ha ancora compiuto 35 anni: lo sgravio del 50% dei contributi con tetto a 3mila euro per 3 anni, che scendono a 1 solo anno in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato.

Arrichhita infine la dote del Fondo per la lotta alla povertà (compreso reddito di inclusione) per 300 milioni nel 2018, 700 milioni nel 2019, 665 milioni nel 2020 e 637 milioni a decorrere dal 2021.