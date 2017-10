Legge bilancio 2018: sgravi per assunzioni giovani ma aumenta età pensioni

Il Consiglio dei Ministri approva le misure della legge di bilancio 2018. Nessuna abolizione del superticket, multe per i commercianti che non hanno il POS e sgravi per assunzioni dei giovani. Nessuna novità invece sul blocco dell'età pensionabile.

"Sarà un bilancio utile per sostenere il percorso della crescita e proseguire nel percorso di stabilizzazione finanziaria del nostro Paese", assicura il premier Paolo Gentiloni al termine del Consiglio dei Ministri, annunciando il via libera alla legge di bilancio 2018.

Anche per il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan la manovra è "efficace e compatta", perché si incardinerà su poche grandi misure, soprattutto per via del fatto che la maggior parte delle risorse saranno assorbite dall'eliminazione della clausola di salvaguardia sull'IVA.



Anche per questo, nella legge di bilancio non c'è alcun provvedimento per arrivare al blocco dell'età pensionabile. "Ci sono diverse misure, 3 o 4, che riguardano forme di incentivazione degli anticipi pensionistici, l'Ape Social, condizioni particolari delle lavoratrici in Ape sociale, condizioni particolari dei contratti a termine negli anticipi ed altri ancora più specifici" spiega Gentiloni, specificando però che verrà rispettata "la legge in vigore".



Resta anche il superticket, la cui abolizione era stata chiesta da diverse associazioni dei consumatori e dai sindacati. Prevista la multa da 30 euro per i negozianti che non permetteranno ai clienti di pagare con il bancomat. Sgravi per le assunzioni dei giovani fino a 34 anni di età, del 50% dei contributi per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, anche se al vaglio l'allargamento della platea agli autonomi. La legge di bilancio 2018 assicura inoltre l'assunzione "di oltre 1.500 ricercatori Università".

Accolta infine la richiesta del Mipaaf di un bonus verde del 36% per chi abbellirà aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere (terrazzi, giardini, anche condominiali) anche mediante impianti di irrigazione, nonché a lavori di recupero del verde di giardini di interesse storico.