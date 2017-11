Legge bilancio 2018: dai tabacchi fondo per farmaci oncologici e cure palliative

Emilia De Biasi del PD presenta un emendamento alla legge di bilancio 2018.

"Come presidente della commissione Sanità ho presentato un emendamento alla legge di bilancio, sottoscritto da tutta la commissione, che prevede il recupero di nuove risorse per la sanità", informa la senatrice del PD Emilia De Biasi.

"Con questo emendamento - spiega - interverremo sulla variazione della tassazione dei tabacchi per un gettito di circa seicento milioni. Nell'emendamento si prevede che cinquecento milioni siano posti a copertura del fondo farmaci oncologici innovativi, fondo istituito nella scorsa legge di bilancio. I restanti cento milioni saranno invece destinati al potenziamento delle reti di cure palliative e di terapie del dolore, come previsto dalla legge 38, con particolare riferimento al settore pediatrico".



"In questo modo libereremo altre risorse del fondo nazionale della sanità che saranno a disposizione delle Regioni per le esigenze più urgenti, a partire da quella del rinnovo dei contratti. Mi sembra - conclude quindi l'esponente dem - una scelta importante, certamente non una nuova tassazione quanto piuttosto un contributo alla salute pubblica e alla prevenzione".