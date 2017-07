Legge bilancio 2018: con revisione agevolazioni stangata da 1 miliardo

Unimpresa avverte che la revisione delle agevolazioni causerà alle famiglie una stangata di almeno 1 miliardo di euro. "Non è semplificazione ma mazzate sui contribuenti" dichiara Claudio Pucci.

"La preannunciata revisione delle agevolazioni fiscali, prevista nell'ambito della prossima legge di bilancio, si traduce in una inevitabile stangata da almeno 1 miliardo di euro sulle famiglie italiane. - avverte in una nota Unimpresa - Il giro di vite tributario sui contribuenti è una automatica conseguenza del riordino delle cosiddette 400 tax expenditure di cui oggi beneficiano i contribuenti e che il governo è intenzionato a ridurre".



"Per evitare la stretta tributaria sui cittadini sarebbe indispensabile, accanto alla opportuna semplificazione della agevolazioni, un parallelo abbattimento delle aliquote Irpef in particolare sui redditi più bassi. - rivela in conclusione l'organizzazione di categoria - Ridurre una agevolazione fiscale significa, del resto, aumentare il prelievo tributario e, contemporaneamente, ridimensionare il reddito disponibile con effetti negativi anche sui consumi e quindi sulle prospettive di crescita economica".

"Questi interventi normativi vengono spacciati per semplificazioni, ma altro non sono che mazzate sui contribuenti. - assicura il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci - Ci battiamo da anni perché il sistema tributario italiano sia semplificato, ma non possiamo accettare le prese in giro".