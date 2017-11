Legge bilancio 2018: addio bonus bebè ma spunta bonus nonni

L'Italia è ormai un paese solo per vecchi. Nella legge di stabilità 2018 è stato abolito il bonus bebè mentre spunta il bonus nonni, con l'allargamento delle detrazioni al 19% per le spese per i nipoti.

Ormai è sempre più innegabile che l'Italia sia un paese per vecchi. Mentre tutta la politica è impegnata in questo periodo pre elettorale ad affrontare il nodo pensioni nonostante il grave problema della natività zero, nella legge di bilancio che ha abolito il già misero bonus bebè spuntano degli emendamenti che prevede un bonus fiscale per i nonni che aiutano economicamente i nipoti nelle attività sportive, nelle spese scolastiche o universitarie e negli affitti fuori sede. Tra le spese detraibili rientrano anche le quelle mediche e assicurative.

A proporre il bonus nonni alcuni parlamenti di Alternativa popolare, il partito di Angelino Alfano. Il bonus nonni prevede l'allargamento delle detrazioni al 19% per i figli a tutti "i parenti in linea retta", ovvero anche ai nipoti.

