Milleproroghe 2017: ok Dis-Coll ma fino a nuova norma su lavoro autonomo

Il governo conferma che la Dis-Coll, la disoccupazione per i collaboratori anche a progetto, sarà rifinanziata anche per il 2017 ma fino a quando non entrerà in vigore una norma strutturale nella legge delega sul lavoro autonomo non imprenditoriale.

«Grave quanto annunciato dall'Inps a proposito della sospensione dell'indennità di disoccupazione per migliaia di collaboratori. La CGIL rinnova la richiesta di prorogare immediatamente la Dis-Coll», denuncia in una nota il sindacato.



«In occasione dell'incontro unitario con il ministero del Lavoro dello scorso 27 gennaio - ricorda la Confederazione - abbiamo presentato un emendamento alla legge di conversione del decreto Milleproroghe, in cui rivendichiamo l'immediata proroga della copertura della DisColl, introdotta dal Dlgs 22/2015 per tutto il 2017».



«Non è pensabile - si sostiene infatti da Corso Italia - che la mancata proroga sia stata determinata dalle misure strutturali contenute nel ddl lavoro autonomo, un provvedimento ancora in itinere e i cui tempi di approvazione sono incerti».



«In proposito il ddl rimanda la soluzione ad una delega al governo, con tutti i prevedibili ritardi sulla sua tempestiva efficacia. - viene precisato - Per questo chiediamo invece di intervenire subito con una previsione specifica del Milleproroghe».



Dopo l'allarme lanciato dall'Inps, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti annuncia che il governo inserirà nel Milleproroghe 2017 una disposizione per "garantire la continuità" dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione Dis-Coll ai collaboratori che perdono il lavoro in vista però della definizione di una nuova norma strutturale nella legge delega sul lavoro autonomo non imprenditoriale all'esame della Camera.

