Ddl Lavoro autonomo: abolito fascicolo del fabbricato

La Federazione italiana mediatori agenti d'affari sul ddl sul Lavoro autonomo.

"La Commissione Lavoro della Camera ha eliminato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge sul lavoro autonomo, la delega al governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti, fra l'altro, all'istituzione del fascicolo del fabbricato", riferisce in una nota il presidente nazionale Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d'affari), Santino Taverna.



"Siamo soddisfatti di questa retromarcia, auspicata da Fimaa-Confcommercio, che paventava l'introduzione di una nuova tassa per i proprietari di immobili a nostro avviso inutile, come testimoniato anche da molti tecnici e giuristi. - viene precisato - La sicurezza di un immobile e le relative modalità costruttive sono una questione molto complessa, che non può essere affidata a una serie di documenti prodotti, tra l'altro, a spese dei cittadini".