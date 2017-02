Quando la grande canzone italiana diventa "Jazz Made in Italy", l'album

Venerdì 24 febbraio esce l'album "Jazz Made in Italy", con la partecipazione speciale di Renzo Arbore.

Venerdì 24 febbraio esce l'album "Jazz Made in Italy", dall'idea di Fabio Mariani, chitarrista e arrangiatore, ed il veterano bassista Giorgio Rosciglione.



Nell'album sarà presente "la grande canzone italiana, dai classici degli anni trenta ai capolavori di Tenco, Endrigo, Modugno, Martino, Trovajoli" ma "con arrangiamenti affidati alla sapiente penna di Fabio Mariani, che insieme con la cantante Tiziana De Carolis, il bassista Giorgio Rosciglione (i tre sono anche i produttori del progetto) e il batterista Luca Ingletti (sostituito in due brani dall'ospite Amedeo Ariano) riesce nell'intento di 'tirar fuori quel che di jazz c'è in brani che jazz non sembrano' (Ernesto Assante, nelle note di copertina)", viene specificato in una nota dalla Universal Music.



Nell'album "Jazz Made in Italy" anche la partecipazione speciale di Renzo Arbore, che si produce in uno storico pezzo swing di Natalino Otto.