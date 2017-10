Ius soli, Meloni: minori come scudi umani, cittadinanza sarà data a tutti

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sullo ius soli.

"Cittadinanza a tutti gli immigrati dopo solo 5 anni di residenza in Italia: è quello che prevede l'art. 4 della proposta di legge sullo ius soli" chiarisce su Facebook Giorgia Meloni, postando la foto della pdl depositata in Parlamento.

"Peccato che i grandi media non lo dicano. - aggiunge la leader di Fratelli d'Italia - Altro che 'legge di civiltà per i minori': i bambini stranieri usati come scudi umani dalla sinistra per regalare la cittadinanza italiana a milioni di stranieri e portare avanti il progetto di distruzione dell'identità italiana".