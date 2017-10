Ius soli, Manconi a Zanda: per approvazione "Non è mai troppo tardi"

Luigi Manconi e Elena Ferrara del PD sullo ius soli.

"Apprezziamo molto le parole del capogruppo del PD al Senato, Luigi Zanda. E ricordiamo che non è la prima volta che egli si esprime a favore dell'approvazione - anche attraverso il voto di fiducia - del provvedimento sullo ius soli. D'altra parte, non va dimenticato che la riforma della cittadinanza era stata cancellata dal calendario parlamentare e dichiarata ormai archiviata" scrivono in una nota i senatori del Partito Democratico Luigi Manconi e Elena Ferrara.

"C'è voluta un'iniziativa dei soggetti maggiormente interessati - le seconde generazioni di stranieri già integrate nella vita sociale del nostro paese - dei loro insegnanti, di alcuni parlamentari (oggi diventati centinaia) e di tante persone di buona volontà perché questo provvedimento sacrosanto e ragionevolissimo tornasse al centro della discussione pubblica. - sottolineano - Questo ha portato il Presidente del Consiglio a garantire l'impegno suo e del governo 'affinché quei bambini che frequentano la nostra scuola, vivono nei nostri quartieri possano ottenere il diritto alla cittadinanza'".

"Per conto nostro, - concludono - ribadiamo che la campagna 'Non è mai troppo tardi', che ha promosso lo sciopero della fame a staffetta a sostegno dello ius soli, e che tanti consensi ha ottenuto, rilancerà la propria iniziativa a partire dai prossimi giorni".