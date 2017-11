Stop anonimato su internet: Forza Italia presenta proposta di legge

Nunzia De Girolamo di Forza Italia presenta una proposta di legge che chiede l'implementazione di una procedura di registrazione per impedire l'anonimato su internet.

"La rete internet è da sempre considerata l'ultimo baluardo delle libertà di pensiero, espressione e opinione, dato che per sua stessa natura è aperta a chiunque e non prevede particolari formalità nell'accesso o fruizione dei servizi. Tuttavia internet, alla pari della maggior parte delle invenzioni e degli strumenti tecnologici, può essere utilizzata in modo produttivo o distruttivo" dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Nunzia De Girolamo, che il 14 novembre presenterà una proposta di legge concernente "Disposizioni per contrastare l'anonimato online e diritto all'oblio", sottoscritta già da 30 parlamentari.



"Purtroppo, - prosegue - non mancano nella cronaca quotidiana molti esempi del secondo tipo: notizie diffuse sul web senza alcun criterio che offendono interessi primari della persona (immagine, reputazione e dignità), compromettendo finanche il diritto all'oblio". "Entra pertanto in gioco il problema dell'anonimato: - sostiene la parlamentare azzurra - si rende necessaria l'implementazione di una procedura di registrazione che permetta alle autorità preposte, in caso di necessità, di ottenere il riconoscimento di un individuo sconosciuto del quale è stato evidenziato un potenziale comportamento sospetto sulla rete".