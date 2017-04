Bari: postino si finge donna e chiede atti sessuali a minori via Skype

Arrestato un 40enne postino di Bari che su internet si fingeva una donna per adescare minori ed indurli a compiere atti sessuali via webcam, non desistendo neanche in casi di bimbi molto piccoli.

"Si fingeva donna per adescare minori ed indurli a compiere atti sessuali in 'webcam' (pare via Skype, ndr) ma è stato scoperto ed arrestato a Bari", informa su Facebook la Polizia postale.



"Si tratta di un postino di 40 anni accusato di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. - viene spiegato - L'arresto è avvenuto dopo la denuncia della madre di un minore di Vercelli che rientrata in casa prima del previsto aveva sorpreso il figlio tredicenne nudo nel salotto di casa intento a chiudere frettolosamente una conversazione via internet".



"La donna era riuscita a recuperare l'utenza telefonica da cui era partita la chiamata e aveva denunciato l'accaduto alla Sezione di Polizia postale e delle Comunicazioni di Vercelli. - si precisa - Così gli investigatori hanno individuato il 40enne residente a Bari sequestrato nella sua abitazione alcuni hard disk e accertato decine di contatti riconducibili a minori residenti in altre Regioni a cui il postino aveva chiesto di compiere atti sessuali allo scopo di filmarli e registrarli a loro insaputa per procurarsi materiale pedopornografico".



"La Polizia di Stato ha scoperto anche che l'uomo in rete si fingeva una giovane donna e chiedeva ai ragazzini di esibirsi in giochi erotici da soli oppure coinvolgendo amici, fratelli e sorelle non desistendo neanche in casi di bimbi molto piccoli", viene chiarito infine.