Intercettazioni: 4 anni di carcere a chi pubblica audio o video "fraudolenti"

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge che riforma l'uso delle intercettazioni. Il premier Paolo Gentiloni assicura che con il decreto si vuole solo contrastare l'abuso.

A pochi giorni dalla scadenza della delega, che avrebbe fatto naufragare l'intera ¤riforma, il Consiglio dei ¤ministri approva le nuove norme sulle intercettazioni.



"Con il decreto di oggi contrastiamo l'abuso e non l'uso delle intercettazioni" assicura subito il premier Paolo Gentiloni, anche se è noto come excusatio non petita, accusatio manifesta.

"Dopo anni di attesa finalmente abbiamo una soluzione equilibrata di cui deve essere dato atto al ministro della Giustizia. - prosegue il Presidente del Consiglio - È una decisione importante e che merita un'attenzione particolare, sappiamo che questo strumento è fondamentale per le indagini e in nessuno modo vogliamo limitare la possibilità di disporre di uno strumento per la magistratura fondamentale per contrastare i reati più gravi ma è evidente che in questi anni ci sono stati frequenti abusi".



La nuova legge sulle intercettazioni prevede fino a 4 anni di carcere per "chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa". Forse è questa la novità più controversa, perché comunque rischia di limitare il diritto di cronaca per via delle querele temerarie, che il Parlamento si guarda bene di normare.



Farà discutere anche il divieto di trascrizione "anche sommaria" delle "comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti". Nel verbale delle operazioni andrà quindi indicato solo data, ora e dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

Il testo discplina inoltre l'uso del captatore informatico: il virus Trojan potrà essere installato in smartphone e tablet solo se si procede per i delitti di criminalità organizzata o terrorismo. Per tutti gli altri casi, sarà permesso solo se c'è un'attività criminale in atto.