Pubblica Amministrazione in futuro lavorerà con intelligenza, artificiale

Approvata la proposta di Alternativa Libera, presentata con il Partito Pirata, che chiede l'uso dell'intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione.

Nel prossimo futuro, forse, non ci si potrà più lamentare della lentezza (e non solo) della Pubblica Amministrazione perché lavorerà finalmente con intelligenza, quella artificiale.



La Camera ha infatti approvato all'unanimità "una mozione di Alternativa Libera che impegna il governo a valutare la possibilità di usare i sistemi di intelligenza artificiale negli uffici della pubblica amministrazione. La mozione è stata scritta insieme al Partito Pirata - viene rivelato in una nota degli ex M5S -, ed è il primo atto concreto della collaborazione che abbiamo avviato oltre un mese fa con questi preparatissimi ragazzi."



"Se un giorno gli uffici pubblici italiani potranno usare l'intelligenza artificiale - puntualizza dunque il gruppo parlamentare -, sarà grazie al lavoro svolto da una forza parlamentare in collaborazione con un movimento di cittadini. Raccogliere le idee che vengono da persone competenti e preparate che non hanno rappresentanti nelle istituzioni, portandole in Parlamento, è la vera sfida della politica e di Alternativa Libera".



"I cittadini italiani sono stanchi della corruzione, del clientelismo e dell'inefficienza burocratica. - sottolineano i deputati - Si tratta di piaghe che rappresentano un grave ostacolo al progresso economico e al benessere sociale del nostro Paese. L'uso dell'intelligenza artificiale negli uffici della pubblica amministrazione, può contribuire a risolvere questi problemi e a migliorare il rapporto delle persone con la pubblica amministrazione, rapporto che, oggi, è spesso frustrante."



"Il testo della mozione approvata impegna, inoltre, il governo a privilegiare iniziative che obblighino i produttori di automi a rispettare la privacy dei cittadini e a stabilire chiaramente i profili di responsabilità dei produttori di automi in caso di danni arrecati da questi agli esseri umani" si evidenzia infine da Alternativa Libera.