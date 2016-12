Casa Bianca: intelligenza artificiale annienterà attuale forza lavoro

L'intelligenza artificiale "distruggerà i mezzi di sussistenza di milioni" di persone. A sostenerlo non sono i luddisti 2.0 ma la Casa Bianca, in un rapporto pubblicato questa settimana dove si avverte che se da una parte le forme di automazione, sempre più sofisticate, "creeranno nuove opportunità per le persone, per l'economia e la società" dall'altra rischieranno di amplificare le disuguaglianze e, appunto, "distruggere i mezzi di sussistenza di milioni di lavoratori".



Per questo motivo, la Casa Bianca invita la futura classe politica e dirigente a prevedere come affrontare questa nuova era industriale che sconvolgerà l'economia globale e con essa la vita dei cittadini, consigliando in primis di rafforzare la "rete di sicurezza sociale" (welfare).



Non solo ci sarà infatti bisogno di nuove competenze, tutte ancora da formare, ma soprattutto sarà necessario affrontare il problema di quelle persone che non riusciranno a stare al passo coi tempi e soprattutto verrano rimpiazzate dai robot, evoluzione di quel telaio meccanico che nel XVII secolo comportò oltre alla rivoluzione tecnologica anche grandi mutamenti sociali.



Senza contare che il rischio è che l'intelligenza artificiale dopo la forza lavoro annienterà l'intero genere umano, visto che la Nazioni Unite non si decidono a mettere al bando i robot killer, sistemi di armi autonome progettate per decidere da sole quali obiettivi colpire.