Inno Mameli è ufficiale: Parlamento in sintonia con italiani, dice D'Ottavio (PD)

Umberto D'Ottavio del PD sull'approvazione della legge che riconosce l'Inno di Mameli come quello ufficiale.

"Grande soddisfazione per l'approvazione, in via definitiva al Senato, della proposta di legge per il riconoscimento dell'inno di Mameli quale inno ufficiale della Repubblica italiana" sottolinea in una nota Umberto D'Ottavio, deputato PD e primo firmatario della proposta di legge.



"Questo risultato - aggiunge il componente della commissione Cultura della Camera - è stato possibile grazie all'iniziativa che ho preso con 40 colleghi e che mette fine dopo 71 anni all'anomalia di non avere un inno riconosciuto ufficialmente". "È un atto di grande valore simbolico. Sono state superate le preoccupazioni e i pregiudizi che c'erano e finalmente l'inno di Mameli è ufficialmente l'inno nazionale".



"Il Parlamento ha dimostrato di essere in sintonia con gli italiani che in ogni occasione cantano l'inno con grande partecipazione. - conclude - Più recentemente i presidenti Ciampi e Napolitano hanno fatto molto perché gli italiani si riconoscessero nell'inno; il risultato di oggi lo dobbiamo anche a loro".