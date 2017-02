Inflazione più 1% peserà su portafoglio famiglie 300 euro

Il Codacons commenta i dati sull'inflazione.

"L'aumento dell'inflazione all'1% registrato a gennaio comporterà una maggiore spesa su base annua pari a +300 euro per la famiglia tipo" avverte in una nota il Codacons commentando i dati diffusi oggi dall'Istat.



«La ripresa dell'inflazione non sorprende ed era ampiamente prevista - spiega il presidente Carlo Rienzi - Nel mese di gennaio, infatti, si è verificata una ondata di rialzi dei prezzi e delle tariffe, sui quali ha pesato sia il maltempo sia l'incremento dei carburanti. In particolare nel settore alimentare si sono registrati fortissimi rincari dei listini, a causa del gelo e della neve che ha colpito nelle settimane scorse la penisola. Ma il mese di gennaio è stato caratterizzato anche dagli aumenti delle tariffe energetiche e dal caro-benzina, con effetto domino su una moltitudine di prodotti».



«Allo stato attuale e con una inflazione al +1%, le conseguenze dirette per una famiglia tipo saranno un incremento della spesa per beni e servizi pari a +300 euro su base annua» conclude il presidente Codacons.