Inflazione: più 1,7% carrello della spesa. Federconsumatori: è stangata

Federconsumatori commenta gli ultimi dati Istat sull'inflazione.

"L'Istat rileva a ottobre in tasso di inflazione al +1%. Crescono in maniera più marcata - viene segnalato in un comunicato da Federconsumatori -, invece, i prezzi relativi al cosiddetto 'carrello della spesa', che comprende i prodotti a più alta frequenza di acquisto, che raggiunge quota +1,7%."



La federazione dei consumatori prosegue: "Questo livello dell'inflazione comporta per le famiglie, in termini annui, aggravi di +324 euro. Un elemento che, come ripetiamo instancabilmente da mesi, appare ancora più grave ed allarmante alla luce dell'andamento occupazionale. C'è una preoccupante convergenza tra crescita dei redditi e mancato rilancio occupazionale, che porta ad una decurtazione sempre più accentuata del potere di acquisto delle famiglie, con risvolti negativi sull'andamento della domanda interna. In quest'ottica è urgente agire sulla vera priorità del Paese: il lavoro. "



«Il rilancio del mercato occupazionale rappresenta la risposta che le famiglie si aspettano, per poter finalmente intravedere nuove prospettive di crescita e dare un futuro a giovani e meno giovani che, attualmente, non trovano opportunità lavorative nel nostro Paese», dichiara Emilio Viafora, Presidente della Federconsumatori" si continua.



"In tale contesto l'unica nota positiva proviene dall'operazione messa in atto in relazione alle tasse universitarie, con l'introduzione di una no tax area e di una low tax area decisa nella scorsa manovra, che finalmente rendono lo studio universitario accessibile a tutti" si descrive in conclusione.