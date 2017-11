Inflazione: famiglie spendono 112 euro in più per mangiare rispetto a 2016

Il Codacons commenta i dati Istat sull'inflazione ad ottobre 2017.

"La frenata dell'inflazione ad ottobre porta la maggiore spesa per famiglia tipo a scendere a +309 euro su base annua" informa in una nota il Codacons, commentando i dati definitivi diffusi oggi dall'Istat.



"Se da un lato l'indice dei prezzi si ferma nel mese di ottobre, dall'altro si registra un sensibile incremento per i listini dei prodotti alimentari e bevande analcoliche, che crescono del +2,1% su base annua - analizza quindi l'associazione dei consumatori - Questo significa che, a parità di acquisti, una famiglia spende oggi mediamente 112 euro in più per mangiare rispetto allo scorso anno, a causa del forte rincaro dei prezzi nel comparto alimentare".



"Ma il dato dell'inflazione di ottobre risulta 'falsato' dal ribasso record delle rette universitarie, scese del -39,3% per effetto delle nuove norme sulla contribuzione studentesca universitaria - viene ricordato - I prezzi al dettaglio sono al contrario destinati a salire nelle prossime settimane, con l'avvento dei prodotti natalizi nei negozi e nei supermercati, che spingeranno al rialzo l'indice dell'inflazione".