Inflazione cresce ad aprile: stangata da 540 euro a famiglia, dice Codacons

Il Codacons commenta i dati dell'inflazione ad aprile 2017.

"Il record dell'inflazione registrato ad aprile determina una stangata per i consumatori italiani pari a +540 euro a famiglia, di cui 116 euro solo per gli alimentari" avverte in una nota il Codacons commentando i dati diffusi dall'Istat.



«Il forte rincaro dei listini è da attribuirsi al caro-benzina, con i prezzi dei carburanti che ad aprile hanno registrato alla pompa incrementi superiori al +15% su base annua, e alle tariffe energetiche che risultano in forte crescita nell'ultimo mese - spiega il presidente Carlo Rienzi - Ma ad incidere sono soprattutto i rincari legati alla festa di Pasqua, denunciati nelle scorse settimane dal Codacons e che trovano oggi piena conferma nei dati dell'Istat, che certifica gli effetti della festività sui prezzi al dettaglio».



«Una inflazione a questi livelli determina una vera e propria stangata per i consumatori italiani, che su base annua dovranno mettere in conto una maggiore spesa mediamente pari a +540 euro a famiglia, di cui +116 euro solo per gli alimentari» conclude il presidente Codacons.