Inflazione: con più 1,9% ad aprile stangata da 570 euro l'anno, dice Codacons

Il Codacons analizza gli effetti dell'inflazione.

"Con il tasso di inflazione all'1,9%, la maggiore spesa per la famiglia tipo sale a +570 euro su base annua" avverte in una nota il Codacons, che analizza gli effetti dell'inflazione sulle tasche dei consumatori italiani.



«La crescita dei prezzi al dettaglio ad aprile è la più alta degli ultimi 4 anni e ha effetti diretti sulle famiglie, determinando una stangata pari a 570 euro a nucleo famigliare su base annua - spiega il presidente Carlo Rienzi - Si tratta però di una inflazione 'negativa', nel senso che non è determinata da un incremento dei consumi degli italiani, ma solo dalla fortissima crescita del comparto energetico che ha effetti a cascata su tutti i settori, specie sui trasporti».



«Lo stesso istituto di statistica, attraverso gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio, ci dice che i consumi in Italia sono in un fase di grave stallo, a dimostrazione del fatto che l'andamento dell'inflazione non segue minimamente quello della spesa degli italiani» conclude Rienzi.