Inflazione: altalena prezzi mostra instabilità dell'economia, dice Federconsumatori

Federconsumatori commenta i dati Istat sull'inflazione.

"Ancora una volta i dati Istat parlano di un andamento dei prezzi che definire altalenante è quasi un eufemismo. Nelle scorse settimane è stato rilevato che nel 2016 l'Italia è risultata in deflazione per la prima volta in più di 50 anni - spiegano in un comunicato da Federconsumatori -, mentre a gennaio l'indice dei prezzi al consumo ha fatto registrare un aumento del +0,2% rispetto al mese precedente."



"Ancora una volta i dati dimostrano l'evidente instabilità di un contesto economico che - espone quindi la federazione dei consumatori -, tra alti e bassi, resta in sospeso e non dà segnali concreti di ripresa."



«Rilanciare l'occupazione è il primo passo sulla via della ripresa. Per questo non è più possibile rinviare l'attuazione del Piano Straordinario per il Lavoro che invochiamo da tempo» dichiarano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, Presidenti di Federconsumatori e Adusbef.



"Anche le rilevazioni dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori dimostrano l'importanza del lavoro per l'uscita dalla crisi: è stato calcolato che riportando la disoccupazione - si rende noto inoltre -, che attualmente si attesta al 12%, ai livelli pre-crisi (quindi al 6%) la capacità di acquisto delle famiglie farebbe registrare una vera e propria ascesa, aumentando di circa +40 miliardi di euro l'anno."



"Tale incremento rappresenterebbe, ovviamente, un contributo fondamentale per il rilancio dell'economia. E' fondamentale stanziare investimenti per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, realizzare opere di modernizzazione delle infrastrutture, realizzare un piano di messa in sicurezza antisismica e valorizzare e riqualificare l'offerta turistica. Tali interventi sono urgenti e non più rinviabili, non solo per una questione economica ma anche per la loro valenza sociale. Rilanciare l'occupazione significa prima di tutto restituire prospettive e speranze non solo ai giovani ma ad un Paese intero" si diffonde in conclusione.