Inflazione al 2% non è traguardo vincente senza crescita, dice Unimpresa

Unimpresa commenta i dati sull'inflazione ad aprile 2017.

"Il rincaro dei prezzi registrato oggi dalIstat è preoccupante. È vero che l'obiettivo del 2%, a cui ci stiamo avvicinando, rappresenta un traguardo importante, ma lo è in condizioni di crescita economica, mentre oggi in Italia la ripresa arranca e non sostiene il rincaro dei prezzi" dichiara in una nota il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando i dati secondo cui ad aprile il tasso di inflazione ha raggiunto l'1,9%, in accelerazione dall'1,4% di marzo.



"È il quadro generale che ci preoccupa, non solo i dati relativi ai prezzi. La fatica evidente del nostro Paese, peraltro, sta anche nelle finanze pubbliche, col debito - aggiunge Ferrara - che cresce e rappresenta una zavorra per il fisco: se non cala il rosso, le tasse su imprese e famiglie saranno sempre a livelli record".