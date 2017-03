Con inflazione all'1,6% aumenti spesa per famiglia pari a 480 euro l'anno

Il Codacons commenta i dati dell'inflazione di febbraio 2017.

"Con il rialzo delle stime dell'Istat sull'inflazione di febbraio si conferma la stangata per le famiglie italiane" avverte in una nota il Codacons, che calcola gli effetti dell'incremento dei prezzi al dettaglio per le tasche dei consumatori italiani.



«Con una inflazione all'1,6% la maggiore spesa a famiglia vola a quota +480 euro su base annua - spiega il presidente Carlo Rienzi - Solo per gli alimentari, i rincari record registrati a febbraio avranno un impatto pari a circa 201 euro a famiglia. Un aggravio di spesa che non è certo da attribuire alla crescita dei consumi e alla ripresa dell'economia, ma a fattori del tutto anomali come il maltempo che ha devastato le coltivazioni, le speculazioni sui listini al dettaglio e la corsa dei carburanti e dei prodotti energetici, che hanno avuto effetti pesanti sui prezzi e che porteranno a maggiori esborsi ai danni dei consumatori italiani».