Nuoto: morto mentre si allenava Mattia Dall'Aglio, forse per infarto

Il nuotatore Mattia Dall'Aglio, 24 anni, è stato trovato morto in una palestra di Modena. Probabile che il giovane abbia accusato un infarto mentre si allenava.

Morto all'età di 24 anni, domenica a Modena, il nuotatore tesserato con il Reggiana Mattia Dall'Aglio. Stando ai primi accertamenti, Dall'Aglio è morto mentre si stava allenando in palestra, facendo sollevamenti pesi. La causa più probabile del decesso è l'infarto, ma sarà l'autopsia a chiarire cosa è successo. Sembra inoltre che nel cadere, forse per il malore, il nuotatore abbia battuto la testa.

Secondo le prime ricostruzioni, Mattia Dall'Aglio, con un personale di 49''77 nei 100 stile libero e di 1'01''81 nei 100 rana, era solo in palestra al momento del probabile infarto. La palestra si trova a ridosso del comando dei Vigili del Fuoco, ed infatti è stato proprio un pompiere a trovare il corpo del 24enne che ha provato inutilmente a rianimare Mattia Dall'Aglio anche con un defibrillatore.