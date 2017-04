Sant'Angelo Romano: ubriaco provoca incidente, abbandona auto e scappa

Fermato un 33enne che ha provocato un indicente stradale e poi e fuggito senza prestare soccorso,

"I Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno arrestato un romano di 33 anni con le accuse di violenza privata, guida in stato di ebrezza, fuga in caso di incidente con danni alle persone e omissione di soccorso" illustra in un comunicato l'Arma.



Dalla Benemerita viene segnalato infine: "L'uomo si trovava alla guida della propria auto in via Palombarese, nel Comune di Sant'Angelo Romano, quando ha violentemente tamponato un'altra auto facendola finire fuori strada. Dopo l'incidente, il 33enne ha abbandonato il veicolo su cui viaggiava e si è allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso alle persone coinvolte. Non solo, l'uomo ha tentato di entrare con la forza nell'abitacolo di un altro automobilista in transito, per costringerlo a farsi accompagnare a casa della fidanzata. Il malcapitato è riuscito a respingere l'esagitato e a dare l'allarme al '112', consentendo ai Carabinieri della Tenenza di Guidonia di bloccare il 33enne che, in stato confusionale, stava camminando lungo la strada. Sottoposto agli esami di rito, l'uomo è risultato positivo all'alcol test con un tasso alcolemico pari a 2,30 g/l. Le vittime del tamponamento, trasportate all'ospedale di Tivoli, sono state dimesse con 5 giorni di prognosi mentre il 'pirata' è stato trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo."