Nuova tragedia in Abruzzo: elicottero va a salvare sciatore e si schianta

Nuova tragedia in Abruzzo. Un elicottero del 118 è precipitato nell'aquilano, poco distante da Campo Felice. Secondo Mauro Cordeschi, direttore degli impianti di Campo Imperatore, al momento dell'incidente l'elicottero volava infatti a circa un chilometro dalle piste da sci di Campo Felice. L'elicottero, infatti, era appena decollato dopo essere andato a soccorrere uno sciatore, rimasto ferito sulla pista.



Sull'elicottero ci sarebbero 6 persone, più lo sciatore. L'elicottero caduto è stato avvistato in località Vecchia Miniera. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino, i quali hanno riferito che i veivolo è completamente distrutto. Probabile che tutte le persone a bordo siano rimaste vittime nello schianto.



Ancora da accertare le cause dell'incidente, ma a quanto pare l'elicottero volava in una zona con una fitta coltre di nebbia e nuvole basse. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo avrebbe lanciato il segnale di crash mentre si trovava in località Casamaina, nel comune di Lucoli, nei pressi della piana di Campo Felice. Alcuni testimoni dicono di aver sentito un boato.