Milano: 30enne investito da treno a Porta Garibaldi, non è grave

Investito un 30enne nei pressi della stazione Milano Porta Garibaldi.

Diversi disagi questa mattina per i viaggiatori che da Porta Garibaldi devono raggiungere Bergamo. Un ragazoz di circa 30 anni è stato infatti investito da un treno nei pressi della stazione Milano Porta Garibaldi. Sul posto giunti immediatamente i soccorsi ma dopo i primi accertamenti i medici hanno escluso conseguenze gravi per la vittima.

Ancora da accertare le cause dell'incidente. La Trenord informa i viaggiatori che sulle tratte interessate potrebbero riscontrarsi diversi ritardi. A causa degli accertamenti tecnici, infatit, è stata bloccata temporaneamente la circolazione di diverse linee ferroviarie.