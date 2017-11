Corinaldo: bimbo 5 anni cade in un pozzo del frantoio e muore

Tragedia a Corinaldo (Ancona), dove un bambino di 5 anni è morto dopo essere caduto all'interno di un pozzo in un frantoio. La tragedia ha ricordato a molti quella del piccolo Alfredino a Vermicino.

Un bambino di cinque anni e mezzo è morto dopo essere caduto all'interno di un pozzo in un frantoio. La tragedia è avvenuta nella serata di domenica 12 novembre nelle campagne di Corinaldo (Ancona), dove il piccolo era con la famiglia in occasione della spremitura nelle olive.

Stando alle prima ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto anche a causa della scarsa visibilità. Il bambino, forse per un attimo di distrazione, è finito in una cisterna profonda circa 4 metri dove vengono raccolti i liquidi della lavorazione delle olive.

Come a Vermicino, quandò nel 1981 morì in diretta Rai il piccolo Alfredino dopo essere caduto in un pozzo artesiano, i soccorritori si sono prodigati per estrarre il piccolo da quel buco nero ma per il bambino non c'è stato nulla da fare.