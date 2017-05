Ciclismo: investito "di proposito" Chris Froome. Nibali: non c'è rispetto

Chris Froome vincitore dell'ultimo Tour de France, è stato investito da "un automobilista impaziente che mi seguiva" denuncia il fuoriclasse britannico, aggiungendo: "E lo ha fatto di proposito".

"Sono appena stato sbattuto a terra di proposito da un automobilista impaziente che mi seguiva. Per fortuna è tutto ok, ma la bici è distrutta. E l'automobilista ha continuato per la sua strada!" denuncia su Twitter Chris Froome, il fuoriclasse britannico, vincitore dell'ultimo Tour de France, capitano del Team Sky.



L'incidente è avvenuto durante l'allenamento a Beausoleil, in Francia e per fortuna ad essere rimasta danneggiata è stata solo la bicicletta. Grande comunque la paura per Froome, visto che solo il 22 aprile scorso ha perso la vita il ciclista Michele Scarponi, travolto da un camion mentre si allenava sulle strade del suo paese Filottrano.



"Ho sentito della notizia e mi dispiace molto. Non c'è più rispetto non solo del ciclista, ma pure della persone", commenta Vincenzo Nibali prima della quarta tappa del Giro d'Italia.