Tamarreide: morto Maicol Segoni. Su Facebook: sono triste e disperato

Maicol Segoni, che nel 2012 parteciò al docu-reality di Italia 1 "Tamarreide", è morto all'età di 34 anni per un incidente stradale. Su Facebook pochi giorni fa aveva confessato: "Sono triste e disperato".

Maicol Segoni, noto per aver partecipato nel 2012 al docu-reality di Italia 1 "Tamarreide", è morto all'età di 34 anni per un incidente stradale. Stando alle prime ricostruzioni, Maicol Segoni era alla guida della sua auto quando si è scontrato con un'altra vettura che veniva nell'opposta direzione di marcia.

Maicol Segoni, attore e doppiatore, è deceduto dopo il trasferimento nell'ospedale di Siena a causa delle gravi lesioni riportate. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. L'ultimo messaggio pubblicato su Facebook da Maicol Segoni risale al 2 agosto, e lascia trasparire amarezza per la sua vita. "Vedo tante foto di persone felici al mare, con le loro famiglie, con i corrispettivi compagni e compagne...Io non ho niente di tutto ciò, ma stranamente non provo invidia, provo solo un po' di felicità per loro...- scriveva Maicol Segoni - Ecco adesso la mia felicità, chiamiamola così, è vedere gente felice e serena. Ovviamente il tutto mixato alla mia tristezza...! Sono triste e disperato ma almeno vedo gente felice e sono un po' meno demoralizzato. Questo è frutto di un percorso fatto in precedenza per cui ho imparato a non invidiare il prossimo, semplicemente ascoltarlo e ad accoglierlo...".