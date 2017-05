Superbike, Nicky Hayden investito in bici a Riccione: prognosi riservata

Nuovo incidente stradale che coinvolge un ciclista. Stavolta ad essere investito è stato motociclista 35enne statunitense Nicky Hayden, in sella alla sua bici sulla Riccione-Tavoleto. Ricoverato in prognosi riservata.

Solo pochi giorni fa il Chris Froome, il fuoriclasse britannico del ciclismo, aveva denunciato di essere stato investito "di proposito" mentre si allenava. Poco prima, era morto il ciclista Michele Scarponi, travolto da un camion mentre percorreva in bici le strade del suo paese Filottrano.

Oggi, ad essere coinvolto in un altro incidente stradale è il motociclista 35enne statunitense Nicky Hayden, investito sulla Riccione-Tavoleto proprio mentre pedalava sulla sua bicicletta. Stando alle prime ricostruzioni riferite da Riminitoday.it, che per primo ha diffuso la notizia, il campione Honda della Superbike è stato travolto questo pomeriggio da una Peugeot guidata da un 30enne. Hayden nell'impatto con l'auto sarebbe finito sul cofano ed avrebbe sfondato il parabrezza, illeso il guidatore della Peugeot. Nicky Hayden si troverebbe ora all'ospedale Infermi di Rimini in prognosi riservata, a causa di un forte trauma a livello addominale ed un trauma cranico. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.