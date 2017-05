Morto Nicky Hayden: video mostra mancata precedenza del pilota ad uno stop

Il pilota Nicky Hayden è morto dopo 5 giorni di coma. Un video avrebbe ripreso l'intera scena dell'incidente stradale, svelando che Nicky Hayden in bicicletta non si sarebbe fermato ad uno stop.

Ieri, dopo 5 giorni di coma, il pilota Nicky Hayden è morto, a seguito del grave incidente stradale avvenuto a Misano. Il 30enne alla guida dell'auto che ha travolto Nicky Hayden mentre viaggiava in bicicletta è stato quindi indagato per omicidio stradale. Sembra intanto che un video catturato da una telecamera di sicurezza abbia immortalato tutta la scena. Stando alle ricostruzioni, Nicky Hayden non si sarebbe fermato ad uno stop, immettendosi sulla Riccione - Tavoleto proprio mentre sopraggiungeva l'automobile. Forse a causare la distrazione di Hayden anche la musica ascoltata in cuffie, visto che sul luogo dell'incidente è stato ritrovato l'iPod del pilota. Il comandante dei vigili ha infatti precisato che ci sarebbe stata una "mancata precedenza e velocità del mezzo". Da appurare infatti quanti chilometri orari stesse viaggiando l'automobile che ha investito Nicky Hayden.