Bologna: scontro al bivio A14 tra Tir e pullman, 40 feriti di cui 2 gravi

Nuovo incidente stradale in autostrada con Tir coinvolto. Un Tir ed un pullman si sono scontrati sul Raccordo di Casalecchio tra Bologna Casalecchio e il Bivio per l'A14 Bologna-Taranto.

Nuovo incidente stradale in autostrada con Tir coinvolto. Attorno alle ore 19:00, infatti, Autostrade per l'Italia informa che sul Raccordo di Casalecchio tra Bologna Casalecchio e il Bivio per l'A14 Bologna-Taranto, verso l'A14, si è resa necessaria la chiusura del tratto, per un incidente avvenuto al km 4.2 alle ore 17.30, dove sono rimasti coinvolti un'auto e 2 mezzi pesanti, con perdita di gasolio in carreggiata. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 km di coda con tendenza alla diminuzione. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso.



I due mezzi pesanti sarebbero un Tir ed un pullman , e stando alle prime informazioni il primo bilancio dell'incidente sarebbe di almeno 40 feriti, di cui due gravi.