Putignano: bimbo 2 anni cade e cocci di un piatto gli recidono carotide

Un bambino di due anni è morto in casa, dopo essere caduto su alcuni cocci di un piatto di ceramica, andato in frantumi. Un frammento del piatto, infatti, ha reciso la carotide del piccolo.



Il grave incidente domestico è avvenuto a Putignano, ed è all'ospedale del luogo che il bimbo, prontamente soccorso dai famigliari, è stato portato in fin di vita, poi trasferito ospedale Giovanni XXIII di Bari dove è purtroppo deceduto a causa della grave ferita alla gola.



La tragedia è successa martedì 3 gennaio, mentre l'intera famiglia era seduta a tavola in cucina per la cena. Stando alle prime ricostruzioni, il bimbo nella caduta avrebbe rotto un piatto, ed uno dei cocci si sarebbe conficcato nell'arteria carotide tranciandola.