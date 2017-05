Roma Prenestino: incendio in camper di Rom, morte sorelle di 20, 4 e 6 anni

Un incendio è divampato in un camper parcheggiato al Prenestino (Roma) dove vi pernottava una famiglia Rom. Tre sorelle le vittime del rogo.

Tragedia al Prenestino, a Roma. In via Mario Ugo Guattari (alle spalle di un centro commerciale "Primavera") si è incendiato, per cause ancora da accertare, un camper in cui dormivano a quanto pare in 10, tutti di etnia Rom.



Purtroppo, nel rogo sono morte tre sorelle, una di 20 anni e due bambine di 4 e 8 anni. In salvo invece i genitori e gli altri fratelli. L'incendio si sarebbe sviluppato attorno alle ore 4 di questa notte. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la polizia scientifica.