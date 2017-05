Pomezia: incendio all'Eco X, paura per diossina. Sindaco: non aprite finestre

Maxi incendio allo stoccaggio rifiuti Eco X di Pomezia (Roma), che ha sprigionato una enorme nube tossica (diossina). Il sindaco di Pomezia invita tutti i residenti a non aprire le finestre ed ha evacuato le scuole. Si teme la probabile ricaduta di inquinanti nell'agro di Pomezia.

Una enorme nube tossica si è sprigionata dal maxi incendio allo stoccaggio rifiuti Eco X di Pomezia (Roma) sulla via Pontina, dove sono andate a fuoco alcune balle compresse di materiale plastico. Una colonna di fumo nero e denso ha invaso strade adiacenti in direzione Ardea e Pomezia. In poco tempo, il traffico sulla strada provinciale è andato in tilt.



L'incendio si è innescato, per motivi ancora da accertare, attorno alle ore 8:30 ma alle 14:00 i Vigili del Fuoco erano ancora impegnati sul posto con 10 squadre.



Il sindaco di Pomezia Fabio Fucci ha firmato un'ordinanza nella quale chiude le scuole nel raggio di 2 km dall'incendio. In particolare, l'ordinanza dispone:

1) Ai cittadini residenti nelle zone circostanti l'origine dell'incendio per un raggio di 2 Km di mantenere la chiusura delle aperture delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi, al fine di prevenire un possibile passaggio di inquinanti, compresi gli impianti di areazione forzata.

2) E' fatto altresì divieto di manifestazioni ludico sportive, fruizione di impianti natatori e solarium o altri eventi programmati all'aperto. Per quanto riguarda la coltivazione e raccolta di ortaggi per uso domestico e le piantagioni ad uso commerciale, il consumo e la trasformazione dovranno avvenire solo dopo accurato lavaggio con acqua potabile. In caso di allevamento di animali deve essere vietato il pascolo di animali da reddito e ove possibile gli animali devono essere mantenuti al chiuso.

3) In tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti in un raggio di 100 metri si dispone l'allontanamento dei residenti. Il presente divieto ha validità fino al termine delle operazioni di spegnimento fatta salva ogni modifica di tale termine in base ai risultati analitici sulla qualità dell'aria.

4) La chiusura nella giornata odierna delle scuole di ogni ordine e grado poste nel raggio di 2 Km dall'incendio (scuola materna ed elementare di Castagnetta; scuola materna ed elementare di Santa Procula);

5) E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.



"Invito la cittadinanza a mantenere la calma e a rispettare le disposizioni prescritte - dichiara il primo cittadino - Le operazioni di spegnimento dell'incendio e di rilevazione della qualità dell'aria vanno avanti. L'Arpa è sul luogo e sta installando gli apparati di rilevazione. Daremo ampia comunicazione di ogni aggiornamento".



Ciò che si teme, oltre alle possibili intossicazioni dovute al fumo nero carico di diossina, è la probabile ricaduta di inquinanti nell'agro di Pomezia, dove sorgono numerose fattorie e aziende zootecniche e agricole.