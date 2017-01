Incendio Genova provocato da una moto-troncatrice

"Il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Genova Prato ha denunciato il responsabile dell'incendio boschivo colposo sviluppatosi in località Monte Moro durante la mattinata del 16 settembre. Dai rilievi effettuati congiuntamente dal personale della Stazione Carabinieri Forestale di Genova Pontedecimo e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Genova, l'area di insorgenza dell'incendio è risultata in corrispondenza del cantiere della ditta che effettuava una serie di lavori di messa in sicurezza dell'area sovrastante l'A12, per conto della società Autostrade" viene rivelato in un comunicato.



"Il fuoco si è sviluppato in seguito alla fortissima scintillazione provocata dalla moto-troncatrice utilizzata per il taglio di due montanti in acciaio di una barriera paramassi danneggiata. Il vento forte, con raffiche fino a 100 km/h, ha contribuito al rapido sviluppo del fronte d'incendio che ad oggi risulta abbia interessato una superficie di circa 120 ettari. L'area dell'incendio è stata posta sotto sequestro giudiziario ed il capocantiere, nonché l'autore dei tagli che hanno provocato il fuoco, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Genova per il reato di incendio boschivo colposo" si specifica infine.