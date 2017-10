Roma: piromane incendia 100 auto e poi torna a controllare danni, arrestato

Arrestato un uomo di 31 anni considerato l'autore degli incendi alle auto nel sud di Roma.

"Al termine di accurate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica - Gruppo Reati Ambientali e Sicurezza sul Lavoro - presso il Tribunale di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno scoperto l'autore di oltre 100 incendi di auto che la scorsa estate terrorizzò i residenti dei quartieri nell'area sud della Capitale" viene riferito in una nota dall'Arma.



"Si tratta di un 31 enne romano che era stato già fermato nel mese di luglio - si diffonde infine dalla Benemerita -, subito dopo aver dato fuoco a delle auto nella zona dell'Eur. La visione da parte dei Carabinieri dei filmati dei sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali situati nelle vicinanze dei luoghi colpiti dal piromane, l'analisi dei tabulati telefonici dei cellulari a lui in uso e i molteplici servizi di osservazione e pedinamento hanno fatto il resto, dimostrando la responsabilità dell'arrestato. L'uomo si allontanava dai luoghi degli incendi subito dopo averli appiccati per poi farvi ritorno alcune ore dopo, per verificare i danni che aveva causato."