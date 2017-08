Ragusa: Vigili del Fuoco volontari diventano piromani per riscuotere indennità

Scoperto che nel ragusano un gruppo di Vigili del Fuoco volontari appiccava degli incendi al solo scopo di spegnerli e percepire così le indennità.

Piromani travestiti da Vigili del Fuoco. Si potrebbe riassumere così l'inchiesta della squadra mobile di Ragusa, che ha notato che una squadra di vigili del fuoco volontari aveva al suo attivo il triplo degli interventi rispetto alle altre. Stando alle indagini, alcuni pompieri volontari del distaccamento di Santa Croce Camerina negli ultimi mesi avevano appiccato decine di incendi al solo scopo di spegnerli, e percepire quindi l'indennità di 10 euro che spetta per ogni intervento.

Le indagini sono scattate a seguito di una segnalazione del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, che ha portato oggi all'arresto del caposquadra e della denuncia di 14 componenti della sua squadra, per truffa e incendio. Convocati in questura e intercettati in attesa degli interrogatori, avrebbero ammesso le loro responsabilità.