Castel Fusano: tenta di appiccare incendio con un volantino, arrestato piromane

Arrestato un 63enne dopo che ha tentato di appiccato un incendio nella pineta di Castel Fusano, a Roma.

"A seguito dell'intensificazione dell'attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi - viene spiegato in una nota dall'Arma -, nella serata di ieri i Carabinieri del Gruppo Forestale di Roma hanno arrestato un 63enne del luogo poiché sorpreso in flagrante poco dopo aver appiccato un incendio nella pineta di Castel Fusano."

"L'uomo, oggetto di osservazione da alcune ore, è stato visto introdursi con fare sospetto all'interno della pineta per poi uscirne poco dopo. I militari operanti, dopo averlo seguito per un tratto, hanno trovato in zona un rudimentale ordigno formato da un volantino arrotolato. Hanno immediatamente spento le fiamme che si stavano sviluppando, per continuare l'inseguimento. Il piromane è stato così fermato poco lontano. Dalla perquisizione del suo veicolo sono state rinvenute le rimanenti pagine del volantino pubblicitario utilizzato per far divampare il fuoco. Si è proceduto al suo arresto e al suo trasferimento in carcere con l'incriminazione di 'incendio boschivo' doloso" si descrive in conclusione dalla Benemerita.