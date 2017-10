California, bruciano i vigneti della Napa Valley: 200mila evacuati e 10 morti

Diversi incendi stanno devastando il territorio a nord di San Francisco, in California. Bruciati dalle fiamme anche i vigneti e le foreste della Napa Valley.

La California brucia ancora. Oltre 200mila persone sono state evacuate nella regione settentrionale dello Stato a causa di violenti incendi difficili da spegnere e tenere sotto controllo a causa dei forti venti. Le fiamme stanno letteralmente devastando il territorio a nord di San Francisco, divorando 38mila ettari di vegetazione.

Almeno 1. 500 edifici fra abitazioni e strutture commerciali sono già andati distrutti in diverse contee, come Napa e Sonoma, Yuba, Butte e Nevada. Attualmente, si contano già 10 vittime e diversi feriti.

Bruciati anche i vigneti e le foreste della Napa Valley, la regione nel nord della California conosciuta in tutto il mondo per la sua produzione vinicola. Il governatore della California Jerry Brown ha proclamato lo stato d'emergenza.