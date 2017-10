Traffico merci in Italia in aumento ma ne approfittano gli stranieri

Conftrasporto-Confcommercio presenta il rapporto sul traffico merci in Italia.

"La buona notizia è che il traffico merci in Italia cresce passando dai 437 miliardi di tonnellate per chilometro del 2015 ai 448 previsti nel 2018, mentre l'intermodalità viaggia a ritmo sostenuto; quella cattiva è che di questo traffico stanno approfittando sempre più gli altri Paesi" si sottolinea nel Rapporto presentato a Cernobbio nel corso del Forum Internazionale di Conftrasporto-Confcommercio.

"Si registrano, nei trasporti, nuovi fenomeni: - viene spiegato in una nota - la delocalizzazione all'estero di molte imprese (soprattutto dell'autotrasporto) e la contemporanea colonizzazione del settore (dalle strade agli scali portuali) da parte di aziende e gruppi stranieri, che riversano all'estero la ricchezza prodotta in Italia e rischiano di relegarci ai confini dell'impero tracciato dalla Via della Seta trasformando un'opportunità in un danno".