Torino: il franchising cresce nonostante la crisi, dice Confcommercio

La Confcommercio di Torino presenta i dati del franchising.

"Il franchising in Italia ha tenuto nonostante la crisi, anche consegnali positivi: +5,5% nel periodo dal 2009 al 2015. Il dato è stato fornito dalla Confcommercio di Torino come premessa di una giornata dedicata a presentare soluzioni innovative per il rilancio del commercio" fanno sapere in una nota dall'associazione delle imprese.



La Confcommercio riporta inoltre: "I dati del Piemonte per il 2015 vedono la presenza sul territorio di 69 commercianti di franchising (il 7,3% di quelli italiani), in 4.219 punti vendita (l'8,4%% del totale), un giro d'affari di 1 mld e 769 mln di euro (il 7,6% del totale) e 16.417 (l'8,7% del totale) di addetti occupati, compreso il titolare."



"Il ragionamento proposto è quello della ricerca di un'opportunità di lavoro - chiarisce in ultimo l'ente di categoria -, in una congiuntura economica che offre timidi segnali di ripresa, ma non ancora un'inversione di tendenza. Più in questo contesto che nel settore del commercio viene presentata come realistica la possibilità di un lavoro autonomo e il franchising risulta attrattivo soprattutto per giovani imprenditori e donne."